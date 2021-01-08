Тренер «Боруссии» М Розе: мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу

Главный тренер «Боруссии» М Марко Розе поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией».
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах и пропускали довольно много. Всем известно, что они играют с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть свое доминирование при владение мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля. Мы должны последовательно и эффективно использовать представившиеся моменты. Мы должны найти правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы сможем зацепиться за очки. Если у нас день сложится, то мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу», — цитирует Розе пресс-служба мюнхенского клуба.
В ближайшем матче «Бавария» на выезде сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией» в чемпионате Германии. Встреча состоится сегодня, 8 января, начало – в 22:30 мск.
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