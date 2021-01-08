Бербатов: не удивлюсь, если ван де Бек думает об уходе из «МЮ». Никто не будет его винить

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о ситуации полузащитника «красных дьяволов» Донни ван де Бека.
«Я не знаю, что происходит с ван де Беком. Перед трансфером я говорил, что этот игрок мне нравится, он здорово выступал за «Аякс» и сборную, но сейчас не может провести и матча за «Манчестер Юнайтед». Я не слежу за тренировками, а того игрового времени, которое он получает, недостаточно, чтобы судить о нём. Донни нужна серия матчей, чтобы получить уверенность. Видно, что сейчас у него с этим проблемы, и это нормально, потому что когда футболист не играет, он начинает давить на себя и задавать себе вопросы. Не удивлюсь, если ван де Бек думает об уходе из клуба, и никто не будет его за это винить. Что-то явно не работает», — цитирует Бербатова Daily Mail со ссылкой на Betfair.
Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» в сентябре прошлого года из «Аякса» за € 39 млн, подписав контракт на пять лет. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 10 матчей в английской Премьер-лиге (2 – в основе) и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что ван де Беком интересуется «Ювентус».
Видео единственного гола ван де Бека в АПЛ:
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