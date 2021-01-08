Бош: не понимаю, зачем «МЮ» купил ван де Бека. У них есть лучший игрок АПЛ на этой позиции

Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился мыслями о затянувшейся адаптации своего бывшего подопечного по «Аяксу», полузащитника Донни ван де Бека, в «Манчестер Юнайтед».
«Мне трудно сказать, почему ван де Беку так нелегко адаптироваться к Премьер-лиге, поскольку я там никогда не работал. Некоторым футболистам требуется больше времени, чем другим, вне зависимости от лиги. Но я всё равно не понимаю, зачем «Манчестер Юнайтед» купил Донни. У них уже есть лучший игрок лиги на этой позиции – Бруну Фернандеш. В полузащите просто нет места для ещё одной «десятки». Ван де Бек может выходить в опорной зоне, но для этого команда должна играть компактно. В противном случае это не его стиль», — цитирует Боша The Athletic.
Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» в сентябре прошлого года из «Аякса» за € 39 млн, подписав контракт на пять лет. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 10 матчей в английской Премьер-лиге (2 – в основе) и забил 1 гол.
Ранее о ситуации ван де Бека высказался экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов.
Видео единственного гола ван де Бека в АПЛ:
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