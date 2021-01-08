Гамаль Бабаев стал главным тренером женской команды «Краснодара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в «Краснодаре» и собеседник в команде.
«Руководство клуба выбирало из нескольких кандидатов, в том числе был Александр Григорян. Однако было принято решение о назначении Бабаева, который ранее работал в системе клуба», — сообщил источник в «Краснодаре».
Собеседник внутри команды подтвердил информацию и добавил, что девушкам уже объявили о назначении.
Таким образом, «Краснодар» отказался от приглашения Григоряна, который известен по успешной работе с «Ладой» и «Звездой-2005». В частности, специалист четыре раза становился чемпионом России, возглавляя женские клубы. Сообщалось, что Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России.
- 8 января 2021
-
13:57
-
13:44
-
13:18
-
13:02
-
12:44
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
12:06
-
11:59
-
11:39
-
11:34
-
11:13
-
11:03
-
10:53
-
10:24
-
10:20
-
09:59
-
09:58
-
09:46
-
08:30
-
07:33
-
07:06
-
06:49
-
06:32
-
05:58
-
05:43
-
05:25
-
04:45
-
04:13
-
03:57
-
03:24
-
02:59
-
01:56
-
01:22