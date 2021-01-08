Гамаль Бабаев стал главным тренером женской команды «Краснодара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в «Краснодаре» и собеседник в команде.



«Руководство клуба выбирало из нескольких кандидатов, в том числе был Александр Григорян. Однако было принято решение о назначении Бабаева, который ранее работал в системе клуба», — сообщил источник в «Краснодаре».



Собеседник внутри команды подтвердил информацию и добавил, что девушкам уже объявили о назначении.



Таким образом, «Краснодар» отказался от приглашения Григоряна, который известен по успешной работе с «Ладой» и «Звездой-2005». В частности, специалист четыре раза становился чемпионом России, возглавляя женские клубы. Сообщалось, что Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России.

Сергей Галицкий и Александр Григорян провели переговоры о работе тренера в «Краснодаре»