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Гамаль Бабаев стал главным тренером женской команды «Краснодара»

Гамаль Бабаев стал главным тренером женской команды «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Гамаль Бабаев стал главным тренером женской команды «Краснодара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в «Краснодаре» и собеседник в команде.

«Руководство клуба выбирало из нескольких кандидатов, в том числе был Александр Григорян. Однако было принято решение о назначении Бабаева, который ранее работал в системе клуба», — сообщил источник в «Краснодаре».

Собеседник внутри команды подтвердил информацию и добавил, что девушкам уже объявили о назначении.

Таким образом, «Краснодар» отказался от приглашения Григоряна, который известен по успешной работе с «Ладой» и «Звездой-2005». В частности, специалист четыре раза становился чемпионом России, возглавляя женские клубы. Сообщалось, что Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России.

Сергей Галицкий и Александр Григорян провели переговоры о работе тренера в «Краснодаре»
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