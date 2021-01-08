Бош: если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть. А Хаверц не играет

Главный тренер «Байера» Петер Бош высказался об адаптации в английской Премьер-лиге своего бывшего подопечного, полузащитника «Челси» Кая Хаверца, а также сравнил его с другим хавбеком синих Хакимом Зиешем, с которым работал в «Аяксе».



«Я понимаю, зачем «Челси» купил Кая, но пока не вижу, чтобы Лэмпард понимал, как его использовать. Здорово, что Фрэнк защищает его в прессе. Но в любом случае футболист должен давать результат, забивать голы и создавать их. Если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть, а Кай не играет.



Хаверц играет на пианино, а Зиеш с улицы. Если будет штрафной удар, Хаким подойдёт и исполнит его. Он такой», — приводит слова Боша The Athletic.



На днях был опубликован рейтинг самых дорогих футболистов от CIES Football Observatory. Хаверц занял в списке 10-е место.

Видео единственного гола Хаверца в АПЛ: