Бош: если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть. А Хаверц не играет

Главный тренер «Байера» Петер Бош высказался об адаптации в английской Премьер-лиге своего бывшего подопечного, полузащитника «Челси» Кая Хаверца, а также сравнил его с другим хавбеком синих Хакимом Зиешем, с которым работал в «Аяксе».
«Я понимаю, зачем «Челси» купил Кая, но пока не вижу, чтобы Лэмпард понимал, как его использовать. Здорово, что Фрэнк защищает его в прессе. Но в любом случае футболист должен давать результат, забивать голы и создавать их. Если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть, а Кай не играет.
Хаверц играет на пианино, а Зиеш с улицы. Если будет штрафной удар, Хаким подойдёт и исполнит его. Он такой», — приводит слова Боша The Athletic.
На днях был опубликован рейтинг самых дорогих футболистов от CIES Football Observatory. Хаверц занял в списке 10-е место.
Видео единственного гола Хаверца в АПЛ:
- 8 января 2021
-
13:57
-
13:44
-
13:18
-
13:02
-
12:44
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
12:06
-
11:59
-
11:39
-
11:34
-
11:13
-
11:03
-
10:53
-
10:24
-
10:20
-
09:59
-
09:58
-
09:46
-
08:30
-
07:33
-
07:06
-
06:49
-
06:32
-
05:58
-
05:43
-
05:25
-
04:45
-
04:13
-
03:57
-
03:24
-
02:59
-
01:56
-
01:22