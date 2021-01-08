«Астон Вилла» сообщила, что матч с «Ливерпулем» состоится сегодня

«Астон Вилла» в своём «твиттере» объявила, что матч 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» состоится в назначенное время.



Ранее в бирмингемской команде была выявлена вспышка коронавируса, что поставило под угрозу проведение встречи с мерсисайдцами. Большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены, после чего руководство приняло решение закрыть тренировочную базу.



Согласно действующим в Англии правилам матч должен состояться, если команды могут внести в заявку 14 игроков. Сообщалось, что хозяева сегодняшней встречи выпустят на поле футболистов молодёжного состава.



Матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 8 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видеообзор последней встречи «Астон Виллы» и «Ливерпуля», завершившейся сенсационным разгромом гостей: