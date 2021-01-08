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Зидану разрешили руководить «Реалом» в матче, несмотря на контакт с заражённым COVID-19

Зидану разрешили руководить «Реалом» в матче, несмотря на контакт с заражённым COVID-19
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сможет руководить командой в матче 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной».

Как сообщает AS, французский специалист получил соответствующее разрешение от лиги, после того как прошел два теста на коронавирус и они дали отрицательный результат.

Напомним, накануне Зидан ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заражённым COVID-19. В связи с этим он пропустил тренировку команды.

Матч «Осасуна» – «Реал» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Хозяева, проведя 16 встреч, находятся в зоне вылета в турнирной таблице Примеры, занимая 19-е место с 14 очками в активе. Гости (36) сыграли на матч больше и располагаются на второй строчке.

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