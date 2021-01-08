Вячеслав Малафеев: € 20 млн – это точно не окончательная стоимость Азмуна

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему клуба из Санкт-Петербурга Сердару Азмуну.



«Новость о том, что Азмуном интересуются разные клубы, меня абсолютно не удивляет. Сердар приносит достаточно много пользы «Зениту», поэтому интерес вполне объясним. Участие в Лиге чемпионов, основной игрок сборной Ирана.



€ 20 млн? Думаю, эта сумма фигурирует из-за оценки Transfermarkt, которая, как мы понимаем, не всегда корректна. Она не учитывает множество аспектов. Когда игроком интересуются клубы, которые могут платить больше, цена возрастает. Это всегда было по отношению к российскому рынку, то же самое — к европейскому. Думаю, что для начала переговоров эта сумма оптимальна, но это точно не окончательная стоимость Азмуна.



Что касается мотивации, Азмун не выглядит игроком, который будет демотивирован в случае, если «Зенит» и дортмундская «Боруссия», об интересе со стороны которой пишут СМИ, не договорятся по сделке. С учётом регулярного выступления «Зенита» в ЛЧ, Сердар — боевая единица, которая может приносить пользу и в Европе, и в России. Отпускать такого игрока, не имея адекватной замены, нет смысла», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.

«Боруссия» хочет купить Азмуна. «Зенит» оценивает трансфер в € 20 млн