Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-защитник «Интера» Майкон перешёл в клуб из четвёртого дивизиона Италии

Экс-защитник «Интера» Майкон перешёл в клуб из четвёртого дивизиона Италии
Футбол / Италия 0

Бывший защитник сборной Бразилии Дуглас Майкон продолжит карьеру в «Соне», выступающей в Серии D, четвёртом по силе дивизионе Италии.

Как сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме», 39-летний футболист прибыл в Рим вместе с сыном и направился в Сону в компании спортивного директора и ещё одного сотрудника клуба.

«Добро пожаловать, Колосс», — говорится в сообщении клуба.

Майкон наиболее известен по выступлению за миланский «Интер», за который выступал с 2006 по 2012 год. В составе «нерадзурри» бразилец четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз – Лигу чемпионов, в общей сложности завоевав 11 трофеев. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Крузейро», «Монако», «Манчестер Сити», «Ромы» и нескольких клубов на родине.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021