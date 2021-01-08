Экс-защитник «Интера» Майкон перешёл в клуб из четвёртого дивизиона Италии

Бывший защитник сборной Бразилии Дуглас Майкон продолжит карьеру в «Соне», выступающей в Серии D, четвёртом по силе дивизионе Италии.



Как сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме», 39-летний футболист прибыл в Рим вместе с сыном и направился в Сону в компании спортивного директора и ещё одного сотрудника клуба.



«Добро пожаловать, Колосс», — говорится в сообщении клуба.



Майкон наиболее известен по выступлению за миланский «Интер», за который выступал с 2006 по 2012 год. В составе «нерадзурри» бразилец четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз – Лигу чемпионов, в общей сложности завоевав 11 трофеев. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Крузейро», «Монако», «Манчестер Сити», «Ромы» и нескольких клубов на родине.