Экс-защитник «Интера» Майкон перешёл в клуб из четвёртого дивизиона Италии

Бывший защитник сборной Бразилии Дуглас Майкон продолжит карьеру в «Соне», выступающей в Серии D, четвёртом по силе дивизионе Италии.
Как сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме», 39-летний футболист прибыл в Рим вместе с сыном и направился в Сону в компании спортивного директора и ещё одного сотрудника клуба.
«Добро пожаловать, Колосс», — говорится в сообщении клуба.
Майкон наиболее известен по выступлению за миланский «Интер», за который выступал с 2006 по 2012 год. В составе «нерадзурри» бразилец четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз – Лигу чемпионов, в общей сложности завоевав 11 трофеев. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Крузейро», «Монако», «Манчестер Сити», «Ромы» и нескольких клубов на родине.
- 8 января 2021
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