«Хотел бы подписать Марадону, но он мёртв». Доменек — о сорвавшемся трансфере «Нанта»

Главный тренер «Нанта» Раймон Доменек прокомментировал сорвавшийся трансфер «Нанта». Полузащитник «Лиона» Жеан Лукас де Соуза Оливейра выбрал переход в «Брест».
«Жеана Лукаса здесь нет, он в Бресте. Я хотел бы подписать Диего Марадону, но он мёртв. Такова жизнь. Я слишком скован во время трансферного окна», — цитирует Доменека Getfootballnewsfrance.
26 декабря «Нант» объявил о назначении Раймона Доменека главным тренером. Специалист намерен до конца сезона-2020/2021 работать с командой. Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года французы под его руководством завоевали серебряные медали.
«Нант», набрав в 18 матчах 16 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» не побеждает с 8 ноября. Тогда «канарейки» нанесли поражение «Лорьяну» со счётом 2:0.
- 8 января 2021
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