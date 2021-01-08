«Ливерпуль» и «Эвертон» помогли сопернику «Тоттенхэма» по Кубку Англии
«Марин» воспользовался помощью клубов английской Премьер-лиги в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 10 января, сообщает BBC.
По словам главного тренера команды Нила Янга, «Ливерпуль» помог его клубу с видеоанализом соперника, а «Эвертон» предоставил тренировочную базу для подготовки ко встрече. При этом заключительные занятия перед матчем «Марин» проведёт на базе красных.
«Марин» выступает в Северной Премьер-лиге — седьмом по силе дивизионе английского футбола. Команда примет участие в 3-м раунде Кубка Англии в третий раз в своей истории.
Ранее стало известно, что спонсором «Марина» в матче с «Тоттенхэмом» выступит бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Джейми Каррагер выступит спонсором соперника «Тоттенхэма» по матчу Кубка Англии
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