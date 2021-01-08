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Боярский: для меня будет трагедией, если Азмун уйдёт. Это даже больнее, чем уход Халка

Боярский: для меня будет трагедией, если Азмун уйдёт. Это даже больнее, чем уход Халка
Футбол / РПЛ 0
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Актёр театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

«Возможный уход Сердара Азмуна из «Зенита» для меня будет трагедией. Это будет даже больнее, чем уход Халка. Азмун, как и Дзюба, является ключевым игроком команды. Он замечательный нападающий!

Сердар за короткое время успел стать своим — родным и петербуржским. В любом случае я буду желать для него всего наилучшего. Но я не представляю «Зенит» без Азмуна», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Азмун в прошлом году помог «Зениту» впервые в своей истории завоевать сразу три национальных трофея. Сначала сине-бело-голубые стали чемпионами России, а затем завоевали Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Единственный позитив от выступления «Зенита» в Лиге чемпионов: Сердаром Азмуном заинтересовался бывший соперник чемпионов России.
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