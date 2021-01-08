Салах, Рашфорд, Фернандеш и ещё пять игроков претендуют на приз футболисту месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту месяца в чемпионате по итогам декабря. Голосование, в котором могут принять участие болельщики, продлится до 11 января.
В список вошли восемь игроков: вратарь Дамиан Мартинес («Астон Вилла»), защитники Бен Ми («Бёрнли») и Джон Стоунс («Манчестер Сити»), полузащитники Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»), Анвар Эль-Гази («Астон Вилла») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), а также нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
В настоящее время в турнирной таблице английской Премьер-лиги лидирует «Ливерпуль», набравший 33 очка в 17 турах. По дополнительным показателям красным уступает «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» провели на матч меньше. Третье место занимает «Манчестер Сити» (32).
Видео лучших голов 17-го тура АПЛ:
- 8 января 2021
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