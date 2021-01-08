Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отправлен в аренду в «Хетафе»
Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отправлен в аренду в «Хетафе», сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что «Вильярреал» хочет вернуть Такефусу Кубо в мадридский клуб. По информации источника, японец потерял доверие тренера Унаи Эмери. Такефуса выходил на поле во всех матчах команды в Примере (13 матчей) до встречи с «Осасуной», которая прошла 19 декабря.
Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Мальорку» на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего полузащитника в € 20 млн.
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