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Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отправлен в аренду в «Хетафе»

Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отправлен в аренду в «Хетафе»
Футбол / Испания 0

Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отправлен в аренду в «Хетафе», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» хочет вернуть Такефусу Кубо в мадридский клуб. По информации источника, японец потерял доверие тренера Унаи Эмери. Такефуса выходил на поле во всех матчах команды в Примере (13 матчей) до встречи с «Осасуной», которая прошла 19 декабря.

Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Мальорку» на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего полузащитника в € 20 млн.

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