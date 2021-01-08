«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле», которая сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом

«Сочи» обратился к «Астон Вилле», которая сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом.
«Удачи вам, ребята!» — написали представители пресс-службы «Сочи» в «Твиттере».
Ранее стало известно, что «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что основной состав и тренерский штаб клуба не смогут принять участие в этом матче.
Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Сочи» принимал «Ростов». Основной состав гостей был закрыт на карантин, поэтому они были вынуждены выставить молодёжь. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев. За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
- 8 января 2021
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