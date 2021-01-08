«Наполи» рассчитывает продать Милика «Марселю» за € 10 млн
«Наполи» рассчитывает продать форварда команды Аркадиуша Милика во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Наполи» хочет продать игрока «Марселю» за € 10 млн.
Контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года. Милик предпочитает доработать соглашение с итальянцами до конца и уже потом покинуть команду. Переговоры с его агентом начали «Ювентус» и «Интер».
Польский нападающий перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.
«Марсель» предложил «Наполи» € 8 млн за Аркадиуша Милика
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