Сульшер: задача «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии — победа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии с «Уотфордом» рассказал о реакции его футболистов на вылет из Кубка английской лиги.



«Реакция футболистов на поражение в матче с „Манчестер Сити“ была ожидаемой. Конечно, когда вы вылетаете из турнира, то вы будете разочарованы. Мы хотели победить и сделать ещё один шаг к трофею.



Но в этом сезоне мы много раз показывали, что можем реагировать и восстанавливаться после разочаровывающих результатов. Мы сделали это после домашнего поражения в матче АПЛ с „Арсеналом“, после разгрома от „Тоттенхэма“ и после вылета из Лиги чемпионов.



Мои футболисты хорошо отреагировали, так что я не представляю себе никого с другим мышлением, кроме „Мы хотим выиграть каждый следующий матч“. Именно это мы и должны сделать. Мы участвуем в Кубке Англии, чтобы победить.



Есть несколько игроков, которые имеют небольшие повреждения, так что в нашем составе будут некоторые изменения. Но на поле всё равно выйдет команда, в которой я буду полностью уверен», — цитирует норвежца Ske Sports.



Матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» состоится завтра на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.

Сульшер: порой в полуфинале встречаешь хорошие команды. «Сити», вероятно, лучшая в Англии