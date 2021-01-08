Пиоли: не думаю, что Ибрагимович восстановится к матчу с «Торино»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 17-го тура Серии А с «Торино», который состоится завтра, 9 января. Пиоли сообщил, что травмированные игроки «Милана» ещё не смогут выйти на поле. Так, Златан Ибрагимович, Исмаэль Беннасер и Алексис Салемакерс не успеют восстановиться.

«Ибрагимович уже проделал некоторую работу, но я не думаю, что он будет готов к завтрашнему матчу. Нам нужно стиснуть зубы и действовать. У нас много травмированных и больных.

Мы должны бороться, чтобы добиться успеха. Игроки скоро вернуться на поле, они восстановятся, тогда у нас появится возможность ротации. У нас хороший коллектив, в котором хватает класса, чтобы добиться успеха. Но у соперника будет предельная мотивация на наш матч», — цитирует Пиоли Football Italia.