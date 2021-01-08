«Барселона» может включить в состав на матч с «Гранадой» 17-летнего таланта второй команды

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что талантливый 17-летний полузащитник из второй команды Илайш Мориба может быть включён в состав на матч 18-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
«Как вы знаете, Карлес Аленья ушёл в аренду в «Хетафе», нам не хватает игрока, а Илайш провёл с нами предсезонку. В последние дни он тренировался с нами, и есть вероятность, что он будет в списке на завтрашний матч», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
17-летний футболист высоко ценится как одна из самых ярких звёзд в молодежных рядах клуба. За основу «Барсы» он ни разу не играл. Центральный полузащитник из Гвинеи, который в этом месяце отметит 18-летие, чаще всего играет роль плеймейкера и является одним из самых ярких перспективных игроков. В нынешнем сезоне он провёл 5 матчей в Сегунде Б, не отметившись результативными действиями.
- 8 января 2021
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