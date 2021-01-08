Ансу Фати: всё, о чём я мечтал в 2020 году, сбылось

Форвард «Барселоны» Ансу Фати подвёл итоги 2020 года. Футболист признался, что результаты даже превзошли ожидания. В 2020 году он не только дебютировал за основную команду «Барсы», но и стал одним из важнейших игроков команды.

«Всё, о чём я мечтал в 2020 году, сбылось. Случилось даже то, на что я не рассчитывал. Я начал играть в основной команде «Барселоны», дебютировал за сборную Испании и стал самым юным автором года в Лиге чемпионов.

Но год получился очень тяжёлым. У меня смешанные чувства, мне удалось достичь всего, о чём я мечтал, но многие люди страдали. В 2021 году я бы хотел вновь увидеть болельщиков на «Камп Ноу», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах «Барселоны» и забил пять мячей. Кроме того, Фати уже провёл четыре матча за сборную Испании и забил один мяч.



Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.