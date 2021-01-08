АПЛ обновила коронавирусные протоколы, ужесточив правила проведения матчей

Руководство английской Премьер-лиги обновило протокол по проведению соревнований в разгар пандемии COVID-19.



Как сообщает Sky Sports, сотрудникам по соблюдению протокола Премьер-лиги были переданы более широкие полномочия. Причиной этого стало то, что новый штамм коронавируса привёл к очередному всплеску заболеваемости как в обществе, так и среди футболистов.



Новые меры:

офицерам по соблюдению требований Премьер-лиги будет предоставлена более широкая роль в обеспечении соблюдения протокола;

все, кто находится на стадионах в день матча, должны постоянно носить маску для лица. Исключение составляют только игроки и тренерский штаб во время разминки и самой игры. Весь персонал и запасные игроки, сидящие на скамейке запасных, теперь будут обязаны носить маски;

команды должны использовать три автобуса для перевозки команд на матчи, чтобы увеличить социальную дистанцию;

использование клубных столовых должно быть максимально ограничено, а игрокам и персоналу рекомендуется чаще питаться за пределами клубной базы;

клубы должны ещё раз пересмотреть количество персонала на тренировочных площадках и попытаться ещё больше ограничить это количество;

необходимо избегать все ненужные контакты в день матча — особенно между игроками и персоналом из разных команд.

Во время последней проверки футболистов и персонала команд АПЛ было выявлено 40 случаев заражения — наибольшее число положительных тестов за всё время тестирования.