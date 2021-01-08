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АПЛ обновила коронавирусные протоколы, ужесточив правила проведения матчей

АПЛ обновила коронавирусные протоколы, ужесточив правила проведения матчей
Футбол / Англия 0
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Руководство английской Премьер-лиги обновило протокол по проведению соревнований в разгар пандемии COVID-19.

Как сообщает Sky Sports, сотрудникам по соблюдению протокола Премьер-лиги были переданы более широкие полномочия. Причиной этого стало то, что новый штамм коронавируса привёл к очередному всплеску заболеваемости как в обществе, так и среди футболистов.

Новые меры:

  • офицерам по соблюдению требований Премьер-лиги будет предоставлена более широкая роль в обеспечении соблюдения протокола;
  • все, кто находится на стадионах в день матча, должны постоянно носить маску для лица. Исключение составляют только игроки и тренерский штаб во время разминки и самой игры. Весь персонал и запасные игроки, сидящие на скамейке запасных, теперь будут обязаны носить маски;
  • команды должны использовать три автобуса для перевозки команд на матчи, чтобы увеличить социальную дистанцию;
  • использование клубных столовых должно быть максимально ограничено, а игрокам и персоналу рекомендуется чаще питаться за пределами клубной базы;
  • клубы должны ещё раз пересмотреть количество персонала на тренировочных площадках и попытаться ещё больше ограничить это количество;
  • необходимо избегать все ненужные контакты в день матча — особенно между игроками и персоналом из разных команд.

Во время последней проверки футболистов и персонала команд АПЛ было выявлено 40 случаев заражения — наибольшее число положительных тестов за всё время тестирования.

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