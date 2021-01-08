Моуринью: мы не можем перенести наш матч с «Астон Виллой» — это просто невозможно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о возможном переносе матча 18-го тура АПЛ с «Астон Виллой».



«Мы не можем оказаться в безвыходной ситуации, чтобы перенесли уже наш третий матч. Для нас это невозможно. Это важный момент для английской Премьер-лиги, чтобы показать лидерство в принятии решений. Такой клуб, как „Тоттенхэм Хотспур“, изо дня в день старается быть готовым играть, следовать правилам, которые у нас есть.



Мы не можем быть наказаны. Если мы не сыграем в ближайшую среду с „Астон Виллой“, то перенесём уже три наших матча на более поздний срок, а это невозможно. После сезона у нас есть чемпионат Европы, и, конечно, его снова никто не переместит. Я считаю, что это невозможная ситуация для клуба, чтобы три матча были перенесены, особенно если этот клуб продолжает выступать в Европе. Для команды, выступающей в Лиге Европы, перенести три матча — совершенно невозможно. Это единственное, что я могу сказать», — цитирует португальца Sky Sports.



Напомним, в бирмингемской «Астон Вилле» выявлена серьёзная вспышка коронавируса, большое количество игроков и персонала команды подхватили инфекцию, получив положительные результаты тестов. Матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» намечен на среду, 13 января.



Ранее в этом сезоне уже дважды переносились матчи «шпор» — матч 3-го раунда Кубка английской лиги с «Лейтон Ориент» и встреча 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом». В итоге «Лейтон Ориент» было назначено техническое поражение в связи с отсутствием возможности переигровки матча, а матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» был перенесён ориентировочно на конец марта.

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