Кассано: Флорентино Перес — понтифик, король и кардинал в «Реале»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший некоторое время за «Реал», поделился мнением о президенте мадридского клуба Флорентино Пересе.

«Перес — понтифик, король и кардинал в «Реале». Если он предлагает тебе контракт на год, а у тебя есть соглашение с другим клубом на три года, он решит, ты уйдёшь или останешься.

Посмотрите, Лука Модрич планировал уйти, но остался и завоевал «Золотой мяч». То же самое было с Фабио Каннаваро. В тот год они могли отдать «Золотой мяч» Буффону или Зидану, если бы он не ударил головой Матерраци.

Несколько лет назад Златан Ибрагимович пошутил, что Флорентино Перес всегда выигрывает «Золотой мяч», — цитирует Кассано Goal со ссылкой на подкаст Кристиана Вьери.