Кассано: Флорентино Перес — понтифик, король и кардинал в «Реале»
Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший некоторое время за «Реал», поделился мнением о президенте мадридского клуба Флорентино Пересе.
«Перес — понтифик, король и кардинал в «Реале». Если он предлагает тебе контракт на год, а у тебя есть соглашение с другим клубом на три года, он решит, ты уйдёшь или останешься.
Посмотрите, Лука Модрич планировал уйти, но остался и завоевал «Золотой мяч». То же самое было с Фабио Каннаваро. В тот год они могли отдать «Золотой мяч» Буффону или Зидану, если бы он не ударил головой Матерраци.
Несколько лет назад Златан Ибрагимович пошутил, что Флорентино Перес всегда выигрывает «Золотой мяч», — цитирует Кассано Goal со ссылкой на подкаст Кристиана Вьери.
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