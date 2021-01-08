Мбаппе забил в Лиге чемпионов больше, чем любой другой игрок до 22 лет в истории турнира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе является обладателем рекорда среди молодых футболистов.

Как сообщает OptaJoe, французский форвард, которому в декабре исполнилось 22 года, забил 21 мяч в Лиге чемпионов УЕФА. Никто из футболистов в истории турнира не забивал больше до наступления 22-летнего возраста. К этому моменту нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором 17 забитых мячей, 20-летний форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд забил 16 голов, нападающий «Реала» Карим Бензема — 13, а бывший форвард «Реала» Рауль и экс-нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола забили по 11 мячей.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп.