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Зидан отреагировал на вызов Бензема в суд по делу о шантаже Вальбуэна

Зидан отреагировал на вызов Бензема в суд по делу о шантаже Вальбуэна
Футбол / Франция 0
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой форвард мадридцев Карим Бензема должен будет предстать перед судом во Франции по делу о шантаже бывшего партнёра по сборной Матьё Вальбуэна.

«Я поддерживаю Бензема. Понятно, что это непростая ситуация. Но я вижу, что он в порядке, сосредоточен на работе. Вся эта ситуация неприятна, но я надеюсь, что она вскоре разрешится», — цитирует Зидана Marca.

Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник. Футболист «сливочных» подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали в Сети видеозапись интимного характера с участием Матьё.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от участия в составе сборной Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.

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