Властимил Петржела: Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему не за чем туда лезть

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина. Ранее Савин заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы стать успешным политком.

«Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему это совсем не нужно. Политика — это прежде всего грязь. В Чехии и России лишь подтверждают этот факт. После окончания карьеры он будет спокойно жить на честно заработанные деньги. А в политике всегда были и будут лишь грязные деньги. Ему попросту не за чем туда лезть», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а в 2018 году выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». До перехода в санкт-петербургский клуб Артём играл за московский «Спартак», воспитанником которого является. Красно-белые отправляли его в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России 32-летний форвард вызывается с 2011 года.