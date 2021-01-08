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Властимил Петржела: Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему не за чем туда лезть

Властимил Петржела: Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему не за чем туда лезть
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина. Ранее Савин заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы стать успешным политком.

«Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему это совсем не нужно. Политика — это прежде всего грязь. В Чехии и России лишь подтверждают этот факт. После окончания карьеры он будет спокойно жить на честно заработанные деньги. А в политике всегда были и будут лишь грязные деньги. Ему попросту не за чем туда лезть», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а в 2018 году выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». До перехода в санкт-петербургский клуб Артём играл за московский «Спартак», воспитанником которого является. Красно-белые отправляли его в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России 32-летний форвард вызывается с 2011 года.

Менеджер сборной России: Дзюба мог бы стать политиком. Ждём во власти
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