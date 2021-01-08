Фил Невилл может занять пост наставника клуба Бекхэма на следующей неделе

Бывший главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл может занять пост наставника американской команды «Интер Майами» на следующей неделе, сообщает Sky Sports. Совладельцем клуба MLS является экс-футболист сборной Англии и бывший одноклубник Невилла по «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Фил должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку. «Интер» завершил регулярный сезон MLS на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее пост наставника команды покинул Диего Алонсо. Об увольнении было объявлено вчера, 7 января.

Невилл — экс-защитник «Манчестер Юнайтед», играл за «красных дьяволов» вместе с Бекхэмом под руководством Алекса Фергюсона.