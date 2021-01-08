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Фил Невилл может занять пост наставника клуба Бекхэма на следующей неделе

Фил Невилл может занять пост наставника клуба Бекхэма на следующей неделе
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл может занять пост наставника американской команды «Интер Майами» на следующей неделе, сообщает Sky Sports. Совладельцем клуба MLS является экс-футболист сборной Англии и бывший одноклубник Невилла по «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Фил должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку. «Интер» завершил регулярный сезон MLS на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее пост наставника команды покинул Диего Алонсо. Об увольнении было объявлено вчера, 7 января.

Невилл — экс-защитник «Манчестер Юнайтед», играл за «красных дьяволов» вместе с Бекхэмом под руководством Алекса Фергюсона.

Клуб Бекхэма объявил об увольнении главного тренера, его может сменить Фил Невилл
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