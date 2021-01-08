«Ювентус» обменяет двух игроков с доплатой на 19-летнего хавбека «Дженоа»

Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к подписанию соглашения с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia. Туринцы включат в сделку двух молодых футболистов.

По информации источника, 19-летний хавбек оценён в € 10 млн. Более того, из «Старой синьоры» в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Скорее всего, Ровелла присоединится к «Ювентусу» летом.

Сообщалось, что туринцы намерены подписать соглашение с Николо и отправить игрока обратно в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Арендное соглашение будет содержать опцию продления ещё на один сезон. Официальное объявление от обоих клубов ожидается до открытия зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку.