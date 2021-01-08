«Ювентус» обменяет двух игроков с доплатой на 19-летнего хавбека «Дженоа»

Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к подписанию соглашения с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia. Туринцы включат в сделку двух молодых футболистов.
По информации источника, 19-летний хавбек оценён в € 10 млн. Более того, из «Старой синьоры» в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Скорее всего, Ровелла присоединится к «Ювентусу» летом.
Сообщалось, что туринцы намерены подписать соглашение с Николо и отправить игрока обратно в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Арендное соглашение будет содержать опцию продления ещё на один сезон. Официальное объявление от обоих клубов ожидается до открытия зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку.
- 8 января 2021
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:40