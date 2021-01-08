Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт туринского клуба. Ранее COVID-19 был диагностирован у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.
«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что в ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, выявлен положительный результат теста на COVID-19 игрока Маттейса де Лигта. Футболист уже изолирован в отдельном помещении», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
10 января «Ювентус» примет «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Начало — в 22:45 мск. 6 января туринская команда на выезде сыграла с «Миланом» (3:1). По итогам 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 30 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Подопечные Андреа Пирло являются действующими чемпионами страны.
- 8 января 2021
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:40