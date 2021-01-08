Главный тренер «Лиона» высказался о возможном переходе Дембеле в «Атлетико»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой мадридский «Атлетико» может приобрести форварда команды Муссу Дембеле. Ранее сообщалось, что «матрасники» рассматривают Дембеле в качестве замены Диего Косте, который покинул команду.

«Дембеле — один из важных игроков команды. Безусловно, мы бы предпочли сохранить его. Если же Мусса решит уйти, то нам обязательно нужно найти для него замену. Но, опять же, я бы предпочёл сохранить его в команде», — цитирует Гарсию RMC.

Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 (6 — в основе) и забил 1 гол.