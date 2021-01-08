Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Лиона» высказался о возможном переходе Дембеле в «Атлетико»

Главный тренер «Лиона» высказался о возможном переходе Дембеле в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой мадридский «Атлетико» может приобрести форварда команды Муссу Дембеле. Ранее сообщалось, что «матрасники» рассматривают Дембеле в качестве замены Диего Косте, который покинул команду.

«Дембеле — один из важных игроков команды. Безусловно, мы бы предпочли сохранить его. Если же Мусса решит уйти, то нам обязательно нужно найти для него замену. Но, опять же, я бы предпочёл сохранить его в команде», — цитирует Гарсию RMC.

Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 (6 — в основе) и забил 1 гол.

«Атлетико» вступил в переговоры по форварду «Лиона» Дембеле
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021