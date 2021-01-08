Жозе Моуринью хочет вернуть Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью хочет, чтобы полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернулся в лондонский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника, наставник «шпор» заинтересован в том, чтобы арендовать Эриксена до конца сезона-2020/2021, но зарплата игрока, которая составляет € 7,5 млн в год, замедляет переговоры. Отмечается, что официальных запросов на 28-летнего хавбека пока не поступало.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, в 4 из которых вышел в основе и результативными действиями не отметился. Ранее спортивный директор «Интера» подтвердил, что датчанин выставлен на трансфер.
- 8 января 2021
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