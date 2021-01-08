Переход Озила в «Фенербахче» может сорваться из-за условия руководства «Арсенала»

Переход полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче» может сорваться.



Как сообщает The Guardian, 32-летний футболист хочет перейти в «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона, но руководство «канониров» дало понять, что не хочет выплачивать какую-либо часть зарплаты Озила, если он перейдёт в турецкий клуб. На данный момент руководство «Фенербахче» пытается найти решение этой ситуации.



Контракт Озила с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года, на Туманном Альбионе он зарабатывает около € 400 тысяч в неделю. Последний раз немец выходил на поле в марте 2020 года в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). Озил не был включен в заявку «Арсенала» на нынешний розыгрыш Лиги Европы, а также в октябре, ни разу не попав в заявку команды, был исключён из заявки на матчи АПЛ.

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