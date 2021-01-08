В составе «Астон Виллы» на матч с «Ливерпулем» нет ни одного футболиста основного состава

Стали известны составы «Астон Виллы» и «Ливерпуля» на матч 3-го раунда Кубка Англии.



«Астон Вилла»: Оноди, Бридж, Д. Реван, Уолкер, Роу, Барри, Кеслер, Силла, Кришайн, Рэйхи, Богард.



Запасные: Зиш, Джей-Харт, Сониа, Тэит, Роу, Янг, Свинклс, Илинг, Линдли.



«Ливерпуль»: Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Мане, Минамино, Салах.



Запасные: Алисон, Робертсон, Филлипс, Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Шакири.



Встреча пройдёт в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.



Ранее в «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса, что поставило под угрозу проведение этой встречи. Большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены, после чего руководство приняло решение закрыть тренировочную базу.