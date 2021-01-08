Новый владелец «Бёрнли» дал первое интервью после приобретения клуба

Новый владелец контрольного пакета акций «Бёрнли» Алан Пейс дал первое интервью в качестве руководителя бордовых.



«Я не думаю, что вы когда-либо видели кого-то, похожего на меня. Вы, конечно же, не видели, чтобы кто-то, так же, как я, управлял футбольным клубом, взаимодействовал и жил в городе, в котором базируется команда. Несмотря на то что я американец, я чётко соблюдаю карантин, введённый правительством Великобритании. Единственные места, которые я пока знаю в Бёрнли, это стадион «Тёрф Мур» и местный супермаркет.



Мы с моей командой менеджеров действительно собираемся обеспечить долгосрочное развитие «Бёрнли». Наше отношение к клубу и городу такое, что мы будто бы являемся близкими родственниками со всеми, кому дорога эта команда. Мы не собираемся делать глупости. Мы можем говорить глупости, с которыми люди не согласны, но мы будем действовать по-другому и покажем это нашим отношение к делу», — цитирует нового владельца «Бёрнли» BBC.



Ранее Алан Пейс был президентом футбольного клуба «Реал Солт-Лейк», выступающего в MLS. В прошлом году функционер был вовлечён в неудачную попытку покупки «Шеффилд Юнайтед».



«Бёрнли», сыграв 15 матчей, набрал 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Бёрнли» куплен американской компанией