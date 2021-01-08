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Испанские СМИ назвали потенциального преемника Зидана в «Реале»

Испанские СМИ назвали потенциального преемника Зидана в «Реале»
Футбол / Испания 0

Бывший форвард «Реала» и «Шальке-04» Рауль возглавит мадридский клуб, если Зинедин Зидан покинет пост главного тренера, утверждает AS.

Главным претендентом на этот пост, по данным источника, является Рауль, возглавляющий резервную команду «Реала». Под руководством бывшего форварда молодёжка «Реала» выиграла Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2019/2020.

Руководство «Реала» рассматривало кандидатуру аргентинского тренера Маурисио Почеттино, но бывший босс «Тоттенхэм Хотспур» в итоге принял предложение «ПСЖ». Он сменил на посту наставника команды Томаса Тухеля.

«Реал» после 17 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. От лидирующего «Атлетико» «сливочные» отстают на два очка, но они провели на два матча больше, чем конкурент.

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