Лука Йович, вошедший в заявку «Реала» на матч с «Осасуной», получил повреждение
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович не примет участия в матче 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной», хотя футболист был включён в заявку.
Как сообщает пресс-служба «сливочных», сербский форвард получил повреждение левой ноги и не поедет в Памплону вместе с командой. Встреча с «Осасуной» состоится завтра, 9 января. Начало — в 23:00 мск.
Лука перешёл в мадридский «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский форвард принял участие в четырёх матчах, не отметившись в них результативными действиями. В сезоне-2020/2021 Йович из-за различных травм пропустил 13 матчей. Ранее 22-летний нападающий сообщил о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики.
«Вулверхэмптон» может арендовать нападающего мадридского «Реала» Йовича
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