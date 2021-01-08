Лондонский «Арсенал» объявил лучшего игрока клуба по итогам декабря.
Лондонский «Арсенал» объявил имя футболиста признанного лучшим в клубе по итогам декабря.
Как сообщает официальный «Твиттер»-аккаунт «канониров», им стал 19-летний вингер Букайо Сака. В декабре молодой англичанин провёл на поле все шесть матчей в английской Премьер-лиге с первых минут, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Видео можно посмотреть на странице лондонского «Арсенала» в "Твиттере".
Всего в нынешнем сезоне АПЛ Букайо Сака провёл 15 матчей, забив 3 мяча и сделав одну голевую передачу. Также на его счету две встречи и одна результативная передача в матчах групповой стадии Лиги Европы.
С восьмилетнего возраста Сака является игроком системы лондонского «Арсенала».
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