Айяла: после речей Марадоны хотелось выйти на поле и грызть траву

Бывший защитник «Валенсии» и сборной Аргентины Роберто Айяла рассказал о взаимоотношениях с легендарным форвардом Диего Марадоной, который скончался в возрасте 60 лет в 2020 году.

«Марадона после благотворительного матча в Марокко сделал мне подарок. Мы оба сидели в раздевалке, он снял капитанскую повязку и передал её мне. Я не знал, как реагировать, никогда никого ни о чём не просил. Но тогда я попросил Марадону подписать повязку. Он написал: «Моему капитану».

Мне очень больно, что его больше нет с нами. Он делал меня счастливым.

Марадона заставлял поверить игроков в собственные силы. Я помню его речи на чемпионате мира 2006 года. После них хотелось выйти на поле и грызть траву», — цитирует Айялу Sport.