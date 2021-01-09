Диего Симеоне: я всегда думаю, что завтра меня могут уволить из «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что никогда не забывает о том, что его в любой день могут уволить из клуба.
«Трудно пытаться объяснить чувства, когда человек выражает себя. Это нормально, что каждый человек интерпретирует сообщение по-своему. Я всегда искренен. Всегда думаю, что завтра меня могут уволить. Постоянно живу с подходом от игры к игре. Вы можете интерпретировать всё, как хотите. Я уже сказал на пресс-конференции, что очень счастлив в «Атлетико» Мадрид, что мы вышли из переходного года и что у нас очень хороший сезон в таких сложных соревнованиях, как Ла Лига», — приводит слова Симеоне Goal.
Напомним, 6 января «Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из розыгрыша Кубка Испании.
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