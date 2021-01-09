«В следующий раз подойди и обними меня». Диалог Кьезы и Дибалы попал в эфир

Диалог полузащитника «Ювентуса» Федерико Кьеза с нападающим Пауло Дибалой в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (3:1) попал в эфир, сообщает Football Italia.
Первый гол Кьеза забил с передачи Дибалы. После гола Кьеза продолжил свой бег к противоположному углу поля, чтобы отпраздновать это с другими товарищами по команде, а Дибала пошутил, пытаясь получить благодарность. Полевые микрофоны зафиксировали диалог звёзд «Ювентуса» во время празднования гола.
Ты великий Пауло, ты великолепен», — сказал Кьеза Дибале.
«Так что в следующий раз подойди и обними меня», — ответил Дибала.
«Милан» в 16 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (30) сыграл 15 матчей и располагается на четвёртом месте. В последний раз команды встречались в 31-м туре сезона-2019/2020. «Милан» дома переиграл туринскую команду, матч завершился со счётом 4:2.
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