Флик назвал причины поражения «Баварии» в матче с «Боруссией» М

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче чемпионата Германии с «Боруссией» М. Матч 15-го тура немецкой Бундеслиги прошёл в Мёнхенгладбахе и завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2, при этом ещё в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.

«Гладбах был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, мы задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения. После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но в конце концов поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и само собой мы разочарованы. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

«Бавария», набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия», набравшая 24 очка, находится на седьмом месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» на своём поле встретится с «Фрайбургом», а «Боруссия» на выезде проведёт матч со «Штутгартом». Матчи пройдут 17 и 16 января соответственно.