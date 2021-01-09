Пинамонти может уйти из «Интера» в «Беневенто» на правах аренды

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти может покинуть «Интер» и перейти в «Беневенто» на правах арендного соглашения. Об этом сообщает портал fcinter1908 со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, игрок с большим энтузиазмом воспринял предложение «Беневенто», однако Пинамонти не единственный вариант, который рассматривает клуб. Также «Беневенто» интересен игрок «Торино» Симоне Дзадза, футболист «Пармы» Андреас Корнелиус и форвард «Пармы» Роберто Инглезе.

При этом Пинамонти является для клуба приоритетной целью. «Беневенто» планирует взять игрока в аренду с правом выкупа. В текущем чемпионате Италии 21-летний Пинамонти провёл всего два матча. В игре с «Дженоа» футболист выходил на замену на 72-й минуте, а в матче с «Пармой» – на 68-й, не отметившись результативными действиями.