Пинамонти может уйти из «Интера» в «Беневенто» на правах аренды

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти может покинуть «Интер» и перейти в «Беневенто» на правах арендного соглашения. Об этом сообщает портал fcinter1908 со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
По информации источника, игрок с большим энтузиазмом воспринял предложение «Беневенто», однако Пинамонти не единственный вариант, который рассматривает клуб. Также «Беневенто» интересен игрок «Торино» Симоне Дзадза, футболист «Пармы» Андреас Корнелиус и форвард «Пармы» Роберто Инглезе.
При этом Пинамонти является для клуба приоритетной целью. «Беневенто» планирует взять игрока в аренду с правом выкупа. В текущем чемпионате Италии 21-летний Пинамонти провёл всего два матча. В игре с «Дженоа» футболист выходил на замену на 72-й минуте, а в матче с «Пармой» – на 68-й, не отметившись результативными действиями.
- 9 января 2021
-
07:43
-
06:54
-
05:58
-
05:26
-
04:59
-
04:32
-
03:48
-
03:30
-
03:07
-
02:45
-
02:22
-
01:59
-
01:43
-
01:19
-
00:51
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:19
- 8 января 2021
-
23:56
-
23:41
-
23:34
-
23:16
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:41