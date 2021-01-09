«Я же не поцеловал эмблему фашистов». Онопко — об истории с шарфом ЦСКА
Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал историю с поцелуем шарфа «армейцев».
Напомним, в марте 2010 года во время встречи руководства ЦСКА с болельщиками экс-игрок «Спартака» по просьбе фанатов поцеловал клубную эмблему на шарфе.
«Жалею ли, что поцеловал шарф ЦСКА? Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание – ослабить его, снять напряжённость. Всё это и вылилось в тот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нём единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Онопко прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак»
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
10:55
-
10:54
-
10:43
-
10:43
-
10:38
-
10:33
-
10:27
-
10:18
-
10:04
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:16Онопко: всегда защищал Гончаренко Эксклюзив
-
08:33
-
07:43
-
06:54
-
05:58
-
05:26
-
04:59
-
04:32
-
03:48
-
03:30
-
03:07
-
02:45
-
02:22
-
01:59
-
01:43
-
01:19
-
00:51
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:19
- 8 января 2021
-
23:56
-
23:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам