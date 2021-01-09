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«Я же не поцеловал эмблему фашистов». Онопко — об истории с шарфом ЦСКА

«Я же не поцеловал эмблему фашистов». Онопко — об истории с шарфом ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал историю с поцелуем шарфа «армейцев».

Напомним, в марте 2010 года во время встречи руководства ЦСКА с болельщиками экс-игрок «Спартака» по просьбе фанатов поцеловал клубную эмблему на шарфе.

«Жалею ли, что поцеловал шарф ЦСКА? Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание – ослабить его, снять напряжённость. Всё это и вылилось в тот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нём единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Онопко прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак»
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