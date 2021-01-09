Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»

«Монако» опубликовал заявку на матч 19-го тура французской Лиги 1 с «Анже». В список из 20 футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Леком, Манноне, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Сидибе, Диоп, Фофана, Желсон, Головин, Матасо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Жеббель, Йоветич, Пеллегри, Фолланд.
Матч 19-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Анже» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Луи II» в Фонвьее. Начало встречи — в 23:00 мск.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. 6 января в матче с «Лорьяном» (5:2) Головин вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.
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