Генрих Мхитарян близок к заключению нового контракта с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в римском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 31-летний армянский футболист достиг соглашения о продлении контракта с римским клубом до июня 2022 года. Действующий контракт Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года.



Мхитарян перешёл в «Рому» из лондонского «Арсенала» в 2019 году. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах чемпионата Италии забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.



«Рома» в 16 встречах набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (37). В тройку лидеров входит миланский «Интер» (36).