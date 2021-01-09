Сергей Ташуев назначен на пост старшего тренера «Чайки»
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев стал старшим тренером «Чайки», сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.
Изменения в тренерском штабе «Чайки» произошли 7 января. Помимо Ташуева штаб пополнил Вячеслав Молчанов.
«В пятницу Сергей Абуезидович был представлен футболистам и персоналу, а в субботу примет участие в первом после отпуска занятии, которое пройдет на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В донской столице «Чайка» будет работать до 14-го числа, а с 17-го начнёт турецкий этап подготовки к весенней части чемпионата.
Мы приветствуем Сергея Абуезидовича в «Чайке» и желаем ему успехов в профессиональной деятельности на благо нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы «Чайки».
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