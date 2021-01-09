Хофман – о победе над «Баварией»: мы невероятно счастливы. Это была тяжёлая битва

Полузащитник «Боруссии» М Йонас Хофман прокомментировал победу над «Баварией». Матч 15-го тура немецкой Бундеслиги прошёл в Мёнхенгладбахе и завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2, при этом ещё в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.



«Мы невероятно счастливы. Это была тяжёлая битва. Можно смело утверждать, что после 0:2 многие думали, что мы уже не выберемся. Первые два мяча мы забили именно так, как мы себе это и представляли. «Бавария» защищалась высоко, а мы должны были попасть за их линию защиты. Мы очень хорошо разыграли свои моменты. Поначалу нам было тяжело, но постепенно мы всё лучше входили в игру. Здорово, что в самом начале второго тайма мы вышли вперед. В итоге битва при обороне была жёсткой. Это является частью футбола, особенно в матчах против «Баварии», — цитирует Хофмана официальный сайт «Баварии».



«Бавария», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» (24) — на 7-м месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» 17 января на своём поле примет «Фрайбург», «Боруссия» на выезде 16-го встретится со «Штутгартом».

«Мы просто слишком много пропускаем». Горецка — о поражении от «Боруссии» М