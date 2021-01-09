Матс Хуммельс провёл тренировку с самой сексуальной спортсменкой мира

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс провёл тренировку с немецкой легкоатлеткой Алисой Шмидт.



В одном из выпусков программы «Оставайся в форме» (Stay fit), выходящей на YouTube-канале немецкого клуба, Хуммельс и Шмидт показали несколько простых и эффективных упражнений для тренировок. Напомним, Шмидт на некоторое время стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Ранее спортсменка растягивалась вместе с Тома Мёнье, Феликсом Пасслаком и Мануэлем Аканджи, а затем устроила пробежку с Хуммельсом.



Игроки «Боруссии» признались, что Алиса подняла им боевой дух, настрой и мотивировала на дальнейшую борьбу за чемпионство в Бундеслиге.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале дортмундской «Боруссии».