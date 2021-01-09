Нападающий «Арсенала» Мартинелли: травма меня сломила. Я много плакал
Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли рассказал, как переживал из-за травмы, полученной на тренировке.
«Почувствовал небольшую боль, когда принимал мяч. Этого было недостаточно, чтобы завершить тренировку. Но в конце занятия признался, что колено болит. Мне дали отдых и сказали, чтобы я сообщил, если колено снова будет болеть. Проснулся на следующий день, и боль не исчезла. Я мог ходить, но такую боль еще никогда не испытывал. В клубе сказали, что всё не очень хорошо и требуется операция. Это меня сломило. Я много плакал», — сказал Мартинелли Daily Mail.
«Арсенал», набрав 23 очка в 17 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 6 очков.
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