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Полузащитник «Торпедо» Лях: для себя и для команды одно пожелание — выйти в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Лях: для себя и для команды одно пожелание — выйти в РПЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Полузащитник «Торпедо» Андрей Лях поделился ожиданиями от возобновления розыгрыша Футбольной национальной лиги.

«Отпуск проходил прекрасно, в домашних хлопотах. У меня родилась дочь, поэтому всю первую часть отпуска проводил с ней. Вторую часть отвёл под подготовку к сборам. Так как они будут короткими, к ним важно подойти в хорошей форме. Мы выстроили правильный режим дня. У нас — как в веселой итальянской семье: все родственники всегда на подхвате, другу другу помогают. Бабушки подсказывают, как поступить правильно. Поэтому в любой момент мне и супруге можно было заняться своими делами.

Скучал по всем, несмотря на то что со многими общался весь последний месяц, в том числе и с Шустом, и с Елисеем. У меня нет такого, что в отпуске я от всех абстрагируюсь. Себе и команде одно пожелание — выйти в Премьер-лигу. Считаю, нам это по силам», — цитирует Ляха пресс-служба «Торпедо».

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